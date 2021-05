Batalhão Ambiental apreende 10 toneladas de carvão ilegal, em Humaitá

Nesta quinta-feira (20), em Humaitá, durante a operação “Tamoiotatá”, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreendeu cerca de 10 toneladas de carvão vegetal ilegal em uma madeireira.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina no município do sul do Amazonas quando avistaram um caminhão em atitude suspeita na BR-319 em deslocamento para a madeireira.

No local foi verificado a existência de doze fornos, sendo seis em funcionamento e outros seis sendo construídos. O responsável pelo local não apresentou licenciamento ambiental para realizar a atividade, sendo conduzido ao distrito policial de Humaitá onde foi registrado o flagrante de delito ambiental.

Foram apreendidos um total de 10 toneladas de carvão vegetal distribuídos em 526 sacos de 6 quilos e 397 sacos de 20 quilos, respectivamente.