Bases progressistas ressaltam respeito da cúpula partidária à autonomia dos Diretórios Municipais

O respeito às bases, valorizando a autonomia de cada Diretório Municipal , marcou a pauta dos temas mais destacados em mais uma videoconferência realizada, ontem, pelo Progressistas, comandado pelos deputados Átila Lins, presidente, e Belarmino Lins, secretário-geral. Ontem, o evento focou as bases dos seguintes municípios: Careiro-Castanho, Careiro da Várzea, São Sebastião do Uatumã, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manaquiri, Itapiranga, Silves,Urucará, Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Maués, Itacoatiara, Urucurituba e Boa Vista do Ramos.

“O PP é uma grande família e os deputados Átila e Belarmino Lins nos dão confiança, o partido ganha muito com a forma amiga como eles nos tratam, com respeito e liberdade” disse o prefeito de Presidente Figueiredo Romeiro Mendonça. Na mesma linha, a ex-prefeita de Boa Vista do Ramos, Socorro Pereira, bem como a vice-prefeita de Manaquiri, Maria Madalena, e o prefeito Anderson Souza, de Rio Preto da Eva, destacaram os bons laços políticos entre a cúpula regional e os diretórios interioranos.

Outra que distinguiu o respeito às bases foi a vereadora Vanessa Gonçalves, neta do ex-deputado e ex-prefeito de Parintins, Gláucio Gonçalves, e filha do também ex-deputado e ex-prefeito da Terra do Boi Bumbá, Enéas Gonçalves. “Átila e Belão sabem fazer o nosso partido unido e forte”, manifestou Vanessa, o mesmo ocorrendo com outros líderes como os vereadores Bosco Rodrigues, de Itacoatiara, e Simão Pacheco, de Presidente Figueiredo.

As manifestações de apreço dos líderes interioranos à cúpula maior do PP no Amazonas distinguiram, ainda, o presidente do Diretório Municipal em Manau, médico urologista George Lins, que agradeceu: “Sei da importância do interior, um valor que eu respeito e abraço em meu coração, e, como presidente do Diretório Municipal na capital do Estado, estou sempre com as portas abertas para orientar e ajudar meus companheiros”, expressou.

“União é a chave”

“Nossa união é a chave de todo o nosso sucesso e é ela que vai nos levar a grandes resultados nestas eleições municipais”, disse o secretário-geral Belarmino Lins, convencido de que o PP, com 13 prefeitos em seus quadros, reúne forças para eleger, ou reeleger, o maior número possível de prefeitos e de vereadores no atual pleito municipal. “Digo que o PP, seguindo as diretrizes do deputado federal Átila Lins, está apto a fazer bonito nestas eleições”, destacou.

Em sua participação na videoconferência, o deputado Átila Lins prestou informações sobre o clima no Congresso Nacional envolvendo a votação, na terça-feira (30), da PEC que adia as eleições de 4 de outubro para os dias 15 e 29 de novembro.

Segundo ele, “muita coisa mudou” nas articulações políticas do último fim de semana e a tendência agora é que um acordo, costurado com a participação de parlamentares dos partidos que formam o chamado “Centrão” e lideranças de várias outras legendas, determine a aprovação da PEC do adiamento, com a Câmara Federal convalidando decisão do Senado da semana passada. “De todo modo, meu voto será pelo pleito em 4 de outubro”, garantiu Átila.

De acordo com ele, com a PEC aprovada, alguns prazos pertinentes ao calendário eleitoral serão adiados em 42 dias. Respondendo a perguntas, informou que, pela PEC, a data de desincompatibilização dos servidores públicos, que antes era 3 de julho, passará para 14 de agosto, data limite também para os gestores municipais poderem assinar convênios e inaugurar obras.