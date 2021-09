Base Arpão prende homem com mochilas falsificadas em embarcação

Durante a 14ª edição da operação Base Arpão, os agentes apreenderam uma carga com 24 mochilas de fabricação peruana sem notas fiscais. O material estava na embarcação Profeta Daniel I, tipo ferry boat. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (09/09), e o material apreendido está avaliado em R$ 24 mil.

Segundo os policiais militares, o proprietário das mochilas, um homem de 25 anos, disse em depoimento que as encomendas eram oriundas do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital) e que seriam entregues para uma mulher em Manaus. Após uma inspeção na embarcação, o material foi encontrado sem as notas fiscais.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando e levado para o cartório da Polícia Civil da base. O suspeito foi ouvido e, em seguida, liberado. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o crime.