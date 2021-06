Base Arpão apreende mais de 50 mil litros de combustível ilegal

Mais de 50 mil litros de combustível transportados de forma irregular foram apreendidos por agentes da base fluvial Arpão durante fiscalizações em embarcações neste fim de semana. A ação ocorreu na manhã de sábado (26) e, além do combustível, 10 mil litros de óleo diesel também foram apreendidos. Ao todo, o material está avaliado em R$ 305 mil. O dono do combustível foi levado para prestar depoimento.

Segundo relatório policial, o combustível estava na embarcação identificada como Nascimento IV, que foi parada pelos agentes para as vistorias de rotina. Na fiscalização, foi encontrado o material armazenado e sendo transportado de forma ilegal, caracterizando crime ambiental. O combustível foi apreendido e levado para a delegacia de polícia do município de Coari. O proprietário da embarcação prestou esclarecimento e foi liberado.

Os procedimentos foram encaminhados para a Justiça, responsável por arbitrar fiança ao proprietário da embarcação.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

*Com informações da assessoria