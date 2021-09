Base Arpão apreende mais de 40 quilos de entorpecente em caixa d’água de barco

Nesta quinta-feira (16/09), policiais da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apreenderam 48 quilos de drogas em uma embarcação oriunda do município de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus), que tinha Manaus como destino. O material ilícito estava escondido em uma caixa d’água. Não houve registro de prisão.

De acordo com o relatório de ocorrência, a embarcação “Irmãos Miranda II” foi abordada pelos policiais por volta das 7h, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Durante a revista, foram encontrados 39 tabletes de maconha que estavam escondidos em mochilas e malas armazenadas na caixa de água que abastecia o barco, no quarto andar.

A apreensão da droga representa um prejuízo de R$ 720 mil ao crime. O material ilícito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. O proprietário da droga apreendida não foi localizado.