Base Arpão apreende cinco metros cúbicos de madeira ilegal

No início da tarde de terça-feira (2), policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam cinco metros cúbicos de madeira serrada sem Documento de Origem Florestal (DOF) em uma embarcação no Médio Solimões, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O responsável pela madeira ilegal foi detido por crime ambiental.

De acordo com informações da equipe policial que participou da ocorrência, a abordagem aconteceu por volta do meio-dia. Durante a fiscalização, foi solicitado ao responsável pelo material o DOF, que não foi apresentado aos agentes. A madeira apreendida está avaliada em R$ 10 mil.

Diante da ocorrência, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), enquadrado no art. 46 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

*Com informações da assessoria