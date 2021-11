Basa seleciona associações de catadores de recicláveis

O Banco da Amazônia (BASA) divulgou o Edital nº 2021/004, nesta quinta-feira (18). A concorrência pública vai selecionar propostas para credenciar e contratar Associações e/ ou Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis para fazer a coleta seletiva de resíduos sólidos descartados na instituição e nas áreas de abrangência do banco.

A coleta será realizada na nas agências, postos de atendimento, superintendências, centrais de crédito e cadastro, armazém, site back-up e demais unidades do banco situadas na Amazônia Legal (Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão), além da Agência de São Paulo – SP e Unidade Representativa de Brasília-DF, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas no Edital.

O Edital completo poderá ser obtido no site do Banco da Amazônia https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/licitacao na opção de “Credenciamentos”. O prazo para manifestar interesse e apresentar a documentação necessária será a partir de 18/11/2021 até 20/12/2021.

*Com informações de DOL