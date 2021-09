Barco flagrado com aglomeração já havia sido devolvido ao locador, afirma Fiocruz

Após o flagra de uma festa com muita aglomeração no Barco Laboratório da Fiocruz, o Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) informou, por meio de nota, que contratou a locação de embarcação da empresa A S Silva TUR Navegação para a realização de viagem de pesquisa, capacitação de profissionais da saúde, assim como assistência e atendimento às populações vulneráveis dos municípios de Tabatinga e Atalia do Norte que ficam no Alto Rio Solimões. Essa missão ocorreu no período de 03 a 25 de agosto.

Após a conclusão da missão e chegada da embarcação a Manaus no dia 25 de agosto, equipamentos e materiais de pesquisa foram recolhidos pelos técnicos do ILMD/Fiocruz Amazônia e levados aos laboratórios da Instituição, e o barco foi devolvido à empresa do transporte.

“Após a devolução, o ILMD/Fiocruz Amazônia não se responsabiliza pelo uso da embarcação pela empresa proprietária. A direção do ILMD/Fiocruz Amazônia desaprova todo e qualquer evento que promova aglomerações e que possa colocar em risco a saúde das pessoas, especialmente nesse momento ainda de fragilidade por conta da pandemia de Covid-19”, disse a Instituição.

O flagra teria ocorrido no final da tarde do último sábado (04), no Laguinho do Tarumã. É um local tradicionalmente frequentado por lanchas de luxo, nos fins de semana. No vídeo, é possível ver pessoas dançando sem máscaras e um som alto vindo da embarcação. O barco teria capacidade máxima de apenas 30 pessoas. (PMS)