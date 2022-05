Barcelos ganha voo direto de Manaus

Destaque no ecoturismo, sendo um dos principais destinos para pesca esportiva no país, Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), vai contar com voo direto entre o município e a capital amazonense, três vezes por semana, a partir desta quinta-feira (05/05). As operações de retorno serão nos mesmos dias, saindo do município às 8h40, chegando na capital às 10h35.

De acordo com o secretário de Governo (Segov), Sérgio Litaiff Filho, que representou o governador Wilson Lima na inauguração do voo a Barcelos, há a previsão de novas rotas no segundo semestre.

“O Estado do Amazonas, por meio do governador Wilson Lima, que tem sido um entusiasta também do turismo, não tem medido esforços para a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) do querosene da aviação. Foi assim quando retomamos, no ano passado, os voos para Parintins pela Azul, e quando inauguramos o voo de São Gabriel da Cachoeira, que é inédito”, disse.

As tratativas para o início da nova rota foram realizadas pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), que prevê um fortalecimento das atividades econômicas, principalmente relacionadas ao turismo, por meio da acessibilidade da malha aérea.

O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, ressalta que a nova operação vai promover mais emprego, renda e oportunidade, promovendo desenvolvimento social.

“Barcelos é uma cidade estratégica nossa, principalmente para a pesca esportiva, que recebe mais de 10 mil turistas por ano na temporada de setembro a março. O estado do Amazonas, por ser muito grande geograficamente, sempre teve uma dificuldade de conectividade. E esse plano de expansão é muito importante porque aumenta a conectividade, aumenta o fluxo para Barcelos, o acesso fica mais fácil”, destacou.

“A conectividade é o que precede o turismo. Sem a chegada do turista, não há turismo, então essa iniciativa do Governo do Estado junto com a Azul, nos enche de esperança, principalmente com um destino como Barcelos, em que nós que operamos a pesca esportiva, é um dos principais destinos do nosso estado. Parabéns Azul, parabéns Governo pela belíssima iniciativa”, comentou Leonardo Leão, presidente da Associação dos Operadores de Barcos de Turismo (AOBT).

Rota

Os voos serão realizados pela aeronave do modelo Cessna Grand Caravan, que comporta oito passageiros, nas terças, quintas e sábados, partindo de Manaus às 6h30 e chegando em Barcelos às 8h15. As operações de retorno serão nos mesmos dias, saindo do município às 8h40, chegando na capital às 10h35.

A empresa aérea também planeja o aumento da frequência dos voos a partir de 5 de outubro, sendo realizados quatro vezes por semana, nas segundas, quartas, sextas e domingos.

A comerciante Jocely Martins, que mora em Barcelos, comemorou a nova rota. Segundo ela, as viagens de barco duravam um dia inteiro e agora pode fazer o percurso Manaus para Barcelos em apenas uma hora de voo. “Venho mensalmente a Manaus, minha filha estuda aqui, e tenho que ficar vindo uma vez por mês. Eu venho de barco, é um dia inteiro de barco, e agora de avião vai facilitar muito”, afirmou.

Plano de expansão

O acordo para a manutenção de voos e criação de novas rotas para o Amazonas foi firmado entre o Governo do Amazonas e a empresa Azul, no biênio 2021/2022, por meio da Resolução nº 006/2021.

Dentre os dispositivos, está a renovação da concessão do benefício de redução da carga tributária, do ICMS sobre o combustível de aviação por parte do Governo do Estado. Em contrapartida, a Azul tem responsabilidade de manter as operações atuais, além da criação de novas operações.

Atuação no Amazonas

A Azul é a maior companhia aérea do país em número de cidades atendidas. No Amazonas, atua nas cidades de Manaus, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Tefé, Tabatinga, Coari e Maués.

Conforme a empresa, mais cinco cidades do interior do Amazonas estão previstas para ampliar a malha aérea ainda neste ano.

“Em breve estaremos anunciando planos maiores para o nosso estado do Amazonas. Planos de dobrar números de destinos, triplicar número de voos, um crescimento absurdo. Esse é o resultado do trabalho e uma parceria muito próxima do Governo do Estado do Amazonas com a Azul”, enfatizou Fábio Campos, diretor de relações institucionais da Azul.

Sobre a Azul Conecta

Focada no desenvolvimento da aviação sub-regional, a Azul Conecta é subsidiária da Azul e tem como sede corporativa e técnica o aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. A empresa é fruto da aquisição da Two Flex, em 2020, e conta com 22 aeronaves de modelo Cessna Grand Caravan e Cessna Grand Caravan EX, sendo três exclusivamente cargueiras.

Com as aeronaves, que podem transportar até nove Clientes, a Azul Conecta voa para 58 destinos no país e atua no fortalecimento à conectividade da malha aérea da Azul.