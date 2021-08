Barcelona anuncia saída de Messi

O reinado de Lionel Messi no Barcelona chegou ao fim. A equipe blaugrana anunciou a saída de seu maior ídolo em suas redes sociais nesta quinta-feira. Messi e Barça estiveram próximos de acertar a renovação do contrato, mas problemas com o acordo do clube com La Liga impossibilitaram a permanência do jogador. – Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga) – publicou o Barcelona em seu site.

O Barcelona não quer fazer parte do acordo de La Liga com o fundo de investimentos, o que acabaria com o seu sonho da Superliga Europeia e deixaria o clube “preso” por 40 anos em troca de 270 milhões de euros recebidos. Sem fechar o acordo com La Liga, o Barcelona encontra-se em uma situação em que não pode fechar as suas contas no Fair Play Financeiro para renovar o contrato de Messi. Por fim, o clube precisa escolher entre o camisa 10 e a Superliga Europeia.