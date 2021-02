“Barbie do Mauazinho” é presa por roubos praticados em salões de beleza

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu, na última sexta-feira (12/02), Monaliza Pereira de Souza, de 26 anos, conhecida como “Barbie do Mauazinho”, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo majorado. A infratora estava sendo investigada por diversos roubos em Manaus, que tinham como alvo principal salões de beleza da cidade.

Conforme o delegado Fabiano Rosas, titular do 7° DIP, a prisão de Monaliza ocorreu em via pública do bairro Mauazinho. Na ocasião, uma guarnição da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistou a infratora e acionou os policiais civis, que efetuaram a prisão dela.

“Ela possui diversos roubos atribuídos a ela. Um dos locais onde cometeu o crime, no dia 31 de agosto de 2020, foi um salão de beleza no bairro São Lázaro, naquela mesma zona da cidade. Do local, ela levou vários celulares de clientes e funcionárias. Descobrimos que ela integra uma organização criminosa e parte de seus roubos eram repassados aos superiores”, explicou o delegado.

Segundo Fabiano, ao ser conduzida à unidade policial, Monaliza relatou que estava escondida no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), porém tinha vindo a Manaus para visitar seu filho. “O mandado de prisão em nome dela foi representado à Justiça e expedido no dia 4 de dezembro de 2020, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos”, acrescentou.

Procedimentos

Monaliza irá responder por roubo majorado. Ela foi encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e permanecerá à disposição da Justiça.