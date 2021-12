Bárbara Valares quer Parlamento Jovem mais participativo na 13ª Legislatura

Apadrinhada pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP), Bárbara Victória Lacerda Valares, de 17 anos, estudante da Escola Estadual Professora Ondina de Paula Ribeiro, situada no bairro Japiim, tomou posse ontem como deputada da 13ª Legislatura do Parlamento Jovem, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), destacando a importância de uma maior participação dos jovens parlamentares na política estadual.

O programa Parlamento Jovem (PJ), realizado pela Aleam, por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, que ontem empossou os 24 novos parlamentares da Casa Legislativa.

O Parlamento Jovem foi criado pela Aleam por meio da Resolução Legislativa nº 375/05, em 2008, durante a gestão do deputado Belarmino Lins, que presidiu a Casa nos períodos 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010.