Bar do Boi comemora 34 anos com homenagem a Arlindo Júnior neste sábado

Pioneiro e tradicional evento promoverá tributo ao Pop da Selva, seu maior ícone

O Movimento Marujada realiza neste sábado (21), a celebração de 34 anos do seu pioneiro e mais tradicional evento – o Bar do Boi. O palco da festa será o Centro de Convenções Gilberto Mestrinho – o Sambódromo –, em Manaus.

Fundado em 1988 por parintinenses e filhos desses, o Bar do Boi é considerado a maior vitrine cultural do Caprichoso e do Festival de Parintins na capital amazonense. O evento tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Para festejar sua história, o Bar do Boi 34 Anos traz ao palco os itens oficiais do Caprichoso Edmundo Oran (Apresentador), Patrick Araújo (Levantador de Toadas), Marujada de Guerra e Prince do Caprichoso (Amo do Boi), além de Klinger Júnior, Paulinho Viana, Junior Paulain e as participações da Raça Azul, Força Azul e Branca (FAB), Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

Tributo ao Pop da Selva

O Bar do Boi 34 Anos também será palco de um emocionante tributo a Arlindo Júnior. Ícone do Caprichoso, onde foi item oficial por quase duas décadas, o Pop da Selva tem raízes na história do evento, com marcantes momentos protagonizados nos áureos tempos da TV Lândia – emblemático reduto azul e branco na década de 1990.

Para exaltar a vida e a carreira do Pop da Selva no palco que o consagrou ídolo, Arlindo Neto comandará o show da noite e promete emocionar o público. Neto exalta o primeiro tributo que fará ao pai, que sempre acompanhou em eventos e no Festival de Parintins. “Fico muito feliz e honrado pelo convite do Movimento Marujada, é uma data muito marcante, estamos preparando juntos um show emocionante para a galera relembrar cada momento dele nos palcos e na arena, todos vão amar”, disse.

O Bar do Boi 34 Anos e Tributo a Arlindo Júnior tem início às 21 horas e a entrada é gratuita. Mesas estão à venda pelo fone 99103-6772 e camarotes podem ser adquiridos pelo 98833-0777.

Com informações da assessoria