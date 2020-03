Banzeiro no Podemos-AM

A Executiva Estadual do Podemos, presidida pelo deputado estadual de oposição ao governo do Estado, Wilker Barreto, emitiu comunicado para todos os afiliados e executivas municipais proibindo alianças com o Partido Social Cristão (PSC) e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). A decisão tem por objetivo garantir uma maior integridade e transparência para o Pleito 2020, uma vez que os partidos abrigam o Governador e o vice-governador do Amazonas.