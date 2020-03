Banzeiro do José Ricardo

Tenho respeito e apreço pela história de luta do deputado Zé Ricardo. Agora, me surpreendeu a notícia que o deputado, em uma entrevista, enfatizou em dizer que não tem nada a ver com o PT.

Eu até concordo que o deputado tem lampejos de atitudes, de tentar ser independente politicamente, penso ser correta. Agora dizer que não tem nada com o PT e “cuspir no parto que comeu”.

Afinal, Vossa Excelência foi eleito vereador e deputado federal graças a militância do PT, que mesmo o senhor discordando pontualmente de posições dos membros do partido, não pode ser entrevistado e enfatizar que não tem nada a ver com o PT.

E por estas e outras razões, Zé Ricardo, que dificilmente serás escolhido pela militância do PT como candidato a prefeito de Manaus.

Não que não tenhas condições éticas, morais e conhecimento administrativo, mas sim por esta pecha que está sendo impingida em você. Alguns amigos meus filiados do PT te conceituam como arrogante, prepotente e complementam dizendo que não consegues agregar membros das várias tendênciarias ou correntes, como queira chamar, que compõem os grupos que irão decidir quem será o candidato a prefeito da capital amazonense.

Na verdade, as pessoas com quem conversei do PT, que são petistas históricos, dizem que numa eventual disputa para a escolha para candidato a prefeito de Manaus entre Zé Ricardo e Sinésio Campos, o deputado estadual Sinésio por certo seria o vencedor, pois consegue agregar as várias tendências do partido.

Eu, particularmente, faço criticas ao PT que em seu conteúdo programático dava enfase a luta do trabalhador. Depois que chegou ao poder se transformou neste partido que todos conhecemos.

Agora uma coisa é certa: o PT continua mantendo a forma democrática de escolha dos candidatos a cargos executivos e legislativo. Que eu chamo de forma participativa, onde o filiado tem vez e voz.

Acredito que pela história de luta do Sinésio, é chegada a hora dele ser testado em uma eleição para ser o Chefe do Executivo Municipal.

Quanto ao deputado Zé Ricardo que ele faça uma reavaliação daquilo que falou e não se torne uma persona non grata no partido, que lhe deu guarida e o fez ser politicamento o que é hoje.

Por Paulo Onofre