Banzeiro do Diego Afonso

Por prática de assistencialismo na oferta de serviços em saúde, tais como, marcação de exames, clínica geral, corte de cabelo e orientação jurídica destinado à população do município de Manaus, o vereador Diego Afonso (PDT) foi denunciado, nesta terça-feira, 10/03, ao Ministério Público Estadual do Amazonas (MPE/AM). Autor da denúncia, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois, afirma que tais atividades são vedadas pois ferem o artigo 73, parágrafo 11 da lei 9.504/97, que proíbe a realização de programas sociais, por candidato ou entidade vinculada a candidato.

No último dia 28 de fevereiro, o Comitê recebeu denúncia em que o vereador conhecido como Diego Afonso (PDT) aparece nas redes sociais e nas mídias digitais promovendo atividades de assistencialismo, inclusive com a participação da representação do Conselho Tutelar da área.

Aleixo

O farto material recebido pelo Comitê, aponta que as práticas assistencialistas ocorreram em vários locais da cidade, sendo a última, no interior da Escola Estadual José Bentes Monteiro, localizada na rua 7,sem número, conjunto Huascar Angelim, bairro Aleixo, zona Centro-Sul, em Manaus.

No Portal Manaus Olímpica, no último 28/02, o vereador citado explica que “além da tribuna popular, os moradores da zona Centro-Sul de Manaus também vão ter acesso a serviço de assessoria jurídica, assessoria contábil, aferição de pressão arterial e glicemia, consulta com clínico geral, corte de cabelo feminino e masculino, marcação de exame, atendimento com Conselho Tutelar e orientações sobre cadastro online da carteira de trabalho”.

A denúncia traz ainda informações do programa “Gabinete Móvel”, de autoria do vereador Diego Afonso (PDT), lançado em 12 de abril de 2019, com estrutura do gabinete do representado e, também, de órgãos do Poder Público. “Pela denúncia recebida pelo Comitê, é inegável que o denunciado é pré-candidato à reeleição nas eleições de 2020 e estaria realizando assistencialismo com objetivo eleitoral, configurando graves crimes eleitorais”, destaca trecho da representação encaminhada ao MPE/AM.

Coroado

Divulgado no Portal Fato Amazônico no dia 7 de fevereiro de 2020, o vereador convida os moradores do bairro do Coroado I, zona Leste de Manaus, para Igreja Assembleia de Deus, situada na rua Flávio Costa, 177. De acordo com a divulgação realizada, justifica ele: “Na ação, contamos com a presença de toda a comunidade para que possamos auxiliar em diversas áreas. Através do meu mandato, como presidente da Frempeico, estamos apoiando a construção de um sonho, o Projeto Artístico & Cultural, que vai ofertar para os jovens, vagas gratuitas para cursos de formação musical. Esse projeto traz muitas

alegrias”, conclui o vídeo.