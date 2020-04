No último sábado (18), o deputado federal Delegado Pablo (PSL) participou da inauguração do Gabinete de Crise para o monitoramento, controle e planejamento de ações do Governo Federal contra o coronavírus, que será uma importante ferramenta de combate a este inimigo silencioso. Além do Presidente Bolsonaro, estiveram na reunião os Generais Heleno, Braga Netto e Ramos.