Banzeiro do David Almeida

O ex-governador do Amazonas, David Almeida, presidente do Avante, elogiou na noite deste sábado (21), por meio da sua rede social, a atitude do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) e do governo do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), de enfim unirem forças contra a expansão do novo coronavírus (Covid-19), no Amazonas. “Trabalhar em conjunto, pelo bem comum, em tempos de dificuldades, é um gesto de grandeza. Quem ganha é Manaus”, disse David.

Com diferenças políticas que impendiam até mesmo cumprimentos em eventos públicos, neste sábado, o prefeito Arthur Neto usou a rede social para abrir um diálogo com o Wilson Lima, a fim de fechar um acordo pelo enfrentamento contra o vírus. De acordo com o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Manaus já conta com 11 casos confirmados e mais 23 sob investigação das autoridades de saúde.

David abriu a live no Facebook elogiando a atitude de ambos os gestores do Estado e do Município, dizendo que, em nome do bem coletivo, Arthur e Wilson entraram em acordo contra o Covid-19, em Manaus. “Esse é momento do Brasil se unir, é o momento do Estado e a Prefeitura se unirem. Eu vi hoje o gesto do prefeito de Manaus e também do governador do Estado do Amazonas neste sentido. Eles estavam em caminho opostos, cada um fazendo o seu trabalho, e agora estão juntos em nome do bem coletivo, em nome da sociedade que está acima das vaidades pessoais, acima da política e dos políticos”, disse.

Pré-candidato a prefeito de Manaus, David Almeida lembrou na live que a iniciativa partiu do prefeito Arthur, por meio da rede social, e foi atendida logo em seguida por Wilson, também pela rede social. “Parabenizo por ambos terem entrado em um acordo para trabalhar de forma cooperada. Parabéns ao governador do Estado, Wilson Lima e a iniciativa que veio do prefeito Arthur Virgílio. É assim que se trabalha. Que as questões pessoais fiquem de lado e o povo agradece”, comentou.

Para David, a união do Governo e da Prefeitura será fundamental para ampliar a assistência a população. “Foi uma atitude de estadistas e assim a população de Manaus passa a ser melhor assistida. Hoje eu já vi algumas atitudes positivas das ações contra o coronavírus, com a polícia já esvaziando a Ponta Negra, os Shoppings fechando as portas, bem como o fechamento de bares e de restaurantes”, observou.

David alertou ainda que essas ações de isolamento social serão fundamentais para a população de Manaus e dos demais municípios amazonenses, diante dos próximos 15 dias, quando a expectativa de acentuação da contaminação pode aumentar, já que no país ela já é considerada de estágio comunitário. “Os próximos 15 dias serão fundamentais, serão os dias mais difíceis quando a curva crescente desse vírus deve se acentuar, segundo os especialistas do governo federal”, disse.

Para David Almeida, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde também estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo diante da crise criada pela Covid-19. Ele avaliou a importância de os amazonenses respeitarem a estratégia do isolamento social. “É preciso lembrar da importância do isolamento social. Fique em casa. Só saia se for extremamente necessário, apenas uma pessoa por família, para que nós possamos ter os resultados que todos nós precisamos”, finalizou.