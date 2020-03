Banzeiro do Cabo Maciel

Em Itacoatiara são fortes os boatos dando conta de que o Progressistas (antigo PP) está perto de fechar uma aliança com o Partido Liberal (PL) visando a formação de uma forte chapa para disputar as eleições municipais deste ano no segundo maior colégio eleitoral do Estado, detentor de 67.219 votos.

A chapa, segundo fontes, deverá ser encabeçada pelo deputado estadual Cabo Maciel, com o vereador João Bosco Rodrigues na vice. A união das duas agremiações está sendo costurada com o devido cuidado pelos líderes das legendas, também de olho no processo eleitoral de 2022.