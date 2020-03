Banzeiro de Borba

Na sexta-feira (06), o empresário Raimundo Santana (Toco) anunciou nas suas redes sociais, sua pré-candidatura a prefeito no município de Borba (à 151 km de Manaus). Raimundo disputará as eleições do dia 4 de outubro de 2020 pelo Partido Social Cristão (PSC-AM), onde é presidente de honra.

O pré-candidato esteve na sede do PSC para assinar documentos, e tomar posse como representante majoritário do partido em Borba. Toco como é conhecido, é advogado e nunca assumiu cargo público.

Santana, é um dos maiores empresários do estado no ramo da segurança patrimonial, atuando em Manaus, tendo filiais em todos os 62 municípios do Amazonas.

A convenção do partido para escolha de vice-prefeito e vereadores deve ser feita até o dia 5 de agosto. O primeiro turno das eleições municipais acontecerá no dia 4 de outubro, e o segundo turno no dia 25 de outubro de 2020.