Banzeiro da Glória Carrate

Vereadora Glória Carrate, na manhã de segunda-feira (2), durante o plenário da Câmara Municipal de Manaus, manteve em silêncio sobre o caso que envolve o vereador Diego Afonso, onde o edil é acusado de ter agredido fisicamente a mulher.

Na verdade, a vereadora Glória Carrate não se pronunciou sobre o assunto, pois tem uma divida de gratidão com o Diego, pois este viabilizou a sua candidatura no PDT.

No entendimento de ambos, o PDT ofereceria a possibilidade de se reelegerem com uma certa facilidade.

Depois da agressão impetrada pelo vereador ter sido divulgada na imprensa, o movimento das mulheres do PDT se pronunciou em nota cobrando explicações do parlamentar.

Aí começa o corporativismo na Câmara Municipal de Manaus, onde uma vereadora do partido não se pronuncia sobre o insólito assunto. Então fica valendo aquela máxima que diz: “casa de ferreiro espeto de pau”.

Começa um movimento dentro do partido PDT com objetivo que ambos os parlamentares solicitem suas desfiliações do partido fundado por Leonel Brizzola.

Por Paulo Onofre