Banheiros químicos são instalados para atender população de rua

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), instalou nesta terça-feira, 2/2, dois banheiros químicos na praça dos Remédios, no Centro. A iniciativa pretende atender, aproximadamente 80 pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social, que se concentram no local todos os dias. O trabalho conta com a parceria da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“Estamos atendendo uma solicitação da pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Manaus, que já realiza uma ação junto a essas pessoas. Com o banheiro vamos garantir a higienização do local, e principalmente, dar mais dignidade a elas na hora de fazer as suas necessidades fisiológicas”, afirmou a subsecretária da Mulher e Direitos Humanos, Graça Prola.

Inicialmente, os banheiros químicos ficarão no local por três meses, podendo ser prorrogada a permanência pelo mesmo período. Além da instalação dos banheiros, a partir desta quarta-feira, 3, servidores da Semasc estarão na praça dos Remédios distribuindo cem refeições.

“Nós temos diversas ações voltadas para a população em situação de rua. São serviços oferecidos no Centro Pop, no SAI (Serviço de Acolhimento Institucional) Amine Daou, nas Cozinhas Comunitárias e no abrigo municipal Gecilda Albano, seja atendendo com refeições, assistentes sociais, psicólogos, guarda-pertences, entre outros. Com o aumento do número de casos de Covid-19, crescem também as nossas preocupações. E a determinação do prefeito David Almeida é que redobremos os cuidados com essa população”, finalizou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.