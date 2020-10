Bando invade casa e leva mais de 100 armas de ex-militar da PM

Homens armados e encapuzados invadiram a residência de um ex-coronel da Polícia Militar do Amazonas e levaram 108 armas, na noite deste sábado (03), por volta das 21h, na Rua Três, bairro Parque 10, zona centro sul de Manaus.

De acordo com os policiais civis que atenderam a ocorrência, os suspeitos estavam fortemente armados e invadiram a casa fazendo a família de refém, enquanto roubavam as 108 armas de fogo que faziam parte da coleção de um militar já falecido. Os homens deixaram as filhas do militar amarradas e amordaçadas.

O coronel Fernando Valente faleceu no ano de 2018, ele era colecionador de armas de fogo, e a família estava vendendo todo o arsenal. Uma equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi até a residência, mas, supostamente, a família não estava mais na casa.

A Polícia Civil (PC) por meio do delegado Rafael Wagner, do 1º DIP segue investigando o caso pra identificar os suspeitos que conseguiram fugir do local. Ainda não há informações do estado de saúde da família após a ação dos criminosos.

(D24AM)