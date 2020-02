Banda Imprensa Que eu Gosto reúne jornalistas e amigos no próximo dia 8

Com o tema “Sou jornalista e respeito a minha profissão”, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM) realiza, no próximo sábado (08/02/20), a décima terceira edição da Banda Imprensa que eu Gosto, tradicional bloco da categoria que este ano traz, de forma leve e satírica, a mensagem de importância da formação e do registro profissional de jornalista para o atual contexto de divulgação de falsas informações no País.

A marchinha, intitulada Sou Jornalista, é de autoria do jornalista, compositor e ator, David Almeida, membro da Comissão Executiva do sindicato e foi gravada pelo cantor amazonense, David Assayag. “É nessa onda que eu vou, eu vou, eu vou, vou brincar o carnaval, pois eu sou jornalista, não sou paraquedista, oportunista e coisa e tal”, diz um trecho da música, que será o carro chefe musical do evento.

“Esta é uma forma de buscarmos a integração da categoria, além de fortalecermos o discurso sobre a importância do nosso trabalho em um atual contexto de ataques como a recente retirada do registro profissional como critério para atuação no mercado”, afirma a presidente do SJPAM, Auxiliadora Tupinambá.

Preocupados com a questão ambiental os organizadores da festa definiram que as latinhas de cerveja e refrigerante que serão consumidos no evento serão recolhidas e doadas aos catadores que encaminham o material para as empresas que trabalham com reciclagem.

Também será distribuído material informativo sobre prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Aids, além do preservativo masculino. O material foi doado para a Banda pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para realização do evento o Sindicato dos Jornalistas conta com algumas parcerias, como a celebrada com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC/AM), por meio de credenciamento ao Edital de Chamada Pública para apoio a bandas e blocos, de 30 de dezembro de 2019.

O evento acontece na sede da entidade – Praça Santos Dumont, 15, Centro, próximo à casa do Eletricista e à padaria Lindopan – a partir das 17h, com cerveja gelada, música, bate-papo e reencontros.

Serviço

Evento: Banda Imprensa que eu Gosto 2020

Data: 08/02/2020

Horário: A partir das 17h

Local: Sede do SJP/AM (Praça Santos Dumont, 15, Centro)

Informações: 3234-9977

“Imprensa que eu gosto”

Sou jornalista

É nessa onda que eu vou, eu vou, eu vou,

Vou brincar o Carnaval

Pois eu sou jornalista,

Não sou paraquedista,

Oportunista e coisa e tal

Pois eu sou jornalista,

Não sou paraquedista,

Oportunista e coisa e tal

Imprensa que eu gosto

É nessa onda que tu vais

Imprensa que eu Gosto

E com diploma muito mais

Bisbilhoteiro, fofoqueiro,

Fuxiqueiro, charlatão, embusteiro.

É o Brasil profissional.

Não precisa estudar nem ter diploma

E nessa onda a informação é que vai mal

Eu quero ver quando vai acontecer

Que o Diploma em Brasília vai prevalecer.

Eu quero ver quando vai acontecer

Que o Diploma em Brasília vai prevalecer.

Letra e música: David Almeida

Interpretação: David Assayag