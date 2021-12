Banda do Boulevard cancela folia por prevenção à Covid-19

A decisão do cancelamento da Banda do Boulevard leva em consideração a possibilidade do surgimento de novas variantes do novo coronavírus. - Foto: Reprodução Facebook

Na noite desta quinta-feira (2/12), a Banda do Boulevard anunciou nas suas redes sociais que não vai realizar a edição 2022. A banda é uma das mais tradicionais do Carnaval de Manaus. A decisão do cancelamento leva em consideração a possibilidade do surgimento de novas variantes do novo coronavírus, causador da Covid-19.

“Os próximos meses devem ser de observação e não de colocar as pessoas em risco, afinal, apenas 50% das pessoas completaram o ciclo vacinal no Amazonas, por isso reafirmamos o nosso compromisso com a segurança de todos que nos acompanham ao longo dos anos na nossa festa momesca”, diz o comunicado oficial.

A organização da Banda do Boulevard pede ainda à população que procure se vacinar contra o novo coronavírus. “Teremos ainda muitos carnavais pela frente, mas este momento exige sacrifícios e responsabilidade de todos.”

O comunicado adianta também que o próximo samba da Banda do Boulevard será um convite para cuidar da saúde.

Leia o comunicado na íntegra:

“Banda do Boulevard decide não realizar edição 2022.

A ALEGRIA DE CUIDAR

O carnaval é a celebração da alegria e da paixão de viver, e também de estar com os outros. E é exatamente por isso – por ser uma festa coletiva – que devemos ter todo o cuidado para proteger nosso próximo de qualquer imprevisto capaz de comprometer sua saúde.

Com esse propósito de cuidar e da preocupação com a ameaça da Covid19 e a possibilidade do surgimento de novas variantes a BANDA DO BOULEVARD comunica aos foliões e à sociedade amazonense que não realizará sua tradicional festividade carnavalesca em 2022.

Os próximos meses devem ser de observação e não de colocar as pessoas em risco, afinal, apenas 50% das pessoas completaram o ciclo vacinal no Amazonas, por isso reafirmamos o nosso compromisso com a segurança de todos que nos acompanham ao longo dos anos na nossa festa momesca.

Apelamos para o bom senso e conclamamos a população a se vacinar. Teremos ainda muitos carnavais pela frente, mas este momento exige sacrifícios e responsabilidade de todos.

E, para ajudar nessa luta a favor da conscientização sobre a importância da vacinação, vamos lançar o nosso samba: um convite para cuidar da saúde a fim de que possamos, em breve, viver muitas alegrias sob o rufar dos tambores da BANDA DO BOULEVARD.”

*Com informações de Portal do Marcos Santos