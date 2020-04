Banco vai doar R$ 1 bilhão para luta contra o Covid-19

O Itaú Unibanco, maior banco do Brasil, doará 1 bilhão de reais para combater a pandemia de coronavírus, disse uma pessoa com conhecimento do assunto neste domingo.

Os recursos serão administrados pela fundação do banco, acrescentou a fonte.

O montante virá como um acréscimo aos cerca de 250 milhões de reais doados anteriormente pelo banco para ajudar a combater o novo coronavírus.

O Itaú não quis comentar. Mas em um e-mail, o banco disse que seu presidente-executivo, Candido Bracher, fará um anúncio relacionado ao novo coronavírus em uma teleconferência na segunda-feira.

*O jornal Folha de S. Paulo divulgou a doação neste domingo