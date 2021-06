Banco do Brasil abre concurso para 4.480 vagas

As inscrições do concurso poderão ser feitas somente pela internet.

Foi publicado nesta quinta-feira (24/6), o edital de abertura de inscrições do concurso do Banco do Brasil. São 4.480 vagas para o cargo de escriturário nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial, sendo 2.240 imediatas e 2.240 cadastro reserva de pessoal.

Para concorrer ao cargo será necessário ter ensino médio. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições começam a partir desta quinta-feira, 24 de junho, e vão até 28 de julho.

As oportunidades são para os estados do Amazonas, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. A distribuição das vagas e cadastros para cada estado pode ser consultada no edital de abertura de inscrições.

Como benefícios, a instituição oferece participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Inscrição

As inscrições do concurso Banco do Brasil poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que será a Fundação Cesgranrio, no endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 38.

No último dia, o acesso ao site poderá ser feito até às 23h59, com pagamento do boleto da taxa de inscrição até a data indicada no vencimento

Provas

A aplicação das provas objetivas e redação do concurso estão previstas para o dia 26 de setembro. A parte objetiva contará com 75 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos sobre: língua portuguesa – 10 questões; língua inglesa – 5 questões; matemática – 5 questões; atualidades do mercado financeiro – 5 questões.

Conhecimentos específicos: probabilidade e estatística – 5 questões; conhecimentos bancários – 5 questões; tecnologia da informação – 35 questões.

Atribuições da carreira