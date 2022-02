Banco de talentos para migrantes e refugiados venezuelanos é criado em Manaus

Um dos principais objetivos da Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos é articular oportunidades no mercado de trabalho para refugiados e migrantes venezuelanos, em Manaus. Entre suas ações, ganha destaque seu site (www.hermanitos.org.br) que possui uma plataforma prática para que empresas e instituições insiram vagas em aberto.

O objetivo da ação é oferecer aos venezuelanos oportunidade de trabalho, com um emprego formal para que eles possam reiniciar a vida no Brasil, garantindo melhor qualidade de vida.

As empresas, empreendedores e instituições que desejam ofertar vagas podem fazer preenchendo um formulário no site do Hermanitos, enviando um e-mail para [email protected] ou pelo WhatsApp (92) 99165-7471 / 99321-4388. É bem prático, basta disponibilizar dados sobre os requisitos para a vaga, como escolaridade, experiência na área, competências necessárias, entre outras informações.

As oportunidades são avaliadas de acordo com os currículos cadastrados no banco de talentos do Hermanitos e direcionadas àqueles que cumprem os requisitos necessários.

O diretor presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, ressalta que o ato traz benefícios para todas as partes, tanto os venezuelanos quanto os empresários. “Ao ofertar essa vaga de trabalho, a empresa ou instituição oferece também a possibilidade de dignidade por meio do trabalho e uma oportunidade de reconstrução de vida para essas pessoas. É importante também para o empresário, que contratará um profissional capacitado, bilíngue, com interesse em exercer sua função, além de fortalecer o ambiente multicultural da empresa e gerar a interação com a cultura de outro país”, explica Tulio.

Tulio Duarte ressalta ainda que as ações direcionadas à inserção da população venezuelana no mercado de trabalho têm gerado bons resultados. “É gratificante acompanhar os resultados dessas ações. Em 2021, o Hermanitos conseguiu inserir mais de 200 venezuelanos em empregos formais, além de cadastrar mais de 1,5 mil currículos em seu banco de talentos. São ações que ajudam a promover o bem-estar e melhores condições de vida para essa parcela da sociedade”, afirma.

