Balsa com R$ 500 mil em areia ilegal é apreendida pela Base Arpão

Uma embarcação que extraía ilegalmente areia para construção civil foi apreendida em flagrante nesta quarta-feira (19/08) durante fiscalização da Base Arpão na Costa do Jussara, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O material avaliado em R$ 500 mil foi apreendido e um homem de 45 anos, responsável pelo minério, foi preso em flagrante.

A embarcação foi abordada por volta das 11h pelas equipes da Base Fluvial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). As equipes policiais, em conjunto com fiscais do Ibama, vistoriaram o barco empurrador e uma balsa. Após consulta, foi verificado que o homem não tinha licença ambiental. A apreensão resultou em uma multa de R$ 45 mil. O infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base por meio do WhatsApp (92) 98435-6203.

