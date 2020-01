Balneário do Sesc reabre neste sábado

O Sesc Amazonas reabre as portas do complexo de esporte e lazer neste sábado (11), a partir das 8h30. O espaço funciona na Av. Constantinopla, 288, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A pulseira de acesso ao parque é adquirida na central de atendimento.

Para a compra da pulseira é necessário ter o Cartão Sesc, que pode ser emitido na hora que o usuário estiver no complexo ou nas centrais de atendimento do Centro e da Cidade Nova. A pulseira de acesso ao parque aquático custa R$ 3 para trabalhadores do comércio e dependentes, R$ 8 para conveniados e R$ 10 para público-geral, sendo que para essas categorias crianças de 4 a 10 anos pagam R$ 5.

O parque aquático do Sesc é dotado de piscina com construção e desenho artístico totalmente azulejada com lâmina d’água de 2.800.000 litros, com decoração estilizada; lanchonete; pátio de lazer; estacionamento; vestiários masculinos e femininos com salas de serviço médico; piscina infantil com toboágua e escorregadores.

Além dos espaços com piscina, o complexo conta ainda com atividades de recreação e jogos de tabuleiro, jogos de salão, quadras de vôlei de praia, quadra poliesportiva, campo de areia, espaços de integração familiar e trilhas para caminhada.