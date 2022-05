Baixo estoque de sangue no Hemoam é debatido em plenária na Câmara Municipal

O registro de queda no estoque de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), para todos os tipos sanguíneos, foi alertado na sessão plenária de hoje (24), na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O assunto foi levantado pelo vereador Luis Mitoso (PTB), que disse estar preocupado com essa queda, que pode custar vidas. “Temos que fazer de tudo, usar todos os meios, para colaborar para o equilíbrio do estoque de sangue na Fundação Hemoam”, conclamou o parlamentar.

O vereador Antônio Peixoto (Pros), também alertou a população para a seriedade do tema e destacou o trabalho feito pelo grupo Super Doadoras, que estão constantemente no Hemoam ajudando no incentivo à doação. “Elas têm um trabalho fundamental nesta causa e creio que se nos conscientizarmos da importância que é doar, e que pode ser alguém de nossa família, com certeza seremos heróis de alguém”, enfatizou.

O vereador Ellan Alencar (Pros), pediu celeridade nos projetos que tramitam na CMM, que tratam a respeito de benefícios para os doadores de sangue. “Temos que acelerar a aprovação dessas matérias, que se aprovadas, irão com certeza, corrigir essa questão da falta de estoque em Manaus”, pediu Alencar.

Segundo a Fundação Hemoam, a média de doações das duas últimas semanas caiu para 160 doadores por dia. Para regularizar o estoque, são necessárias 250 doações por dia.

A queda do estoque pode comprometer a realização de procedimentos como cirurgias e transfusões para pacientes de doenças crônicas e câncer, além de vítimas de acidentes.

Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, nº 4397, Chapada.

Com informações da CMM