Bairros das zonas Norte e Leste podem ficar sem água na terça-feira (21)

Bairros das zonas Norte e Leste de Manaus podem apresentar oscilações no abastecimento de água nesta terça-feira (21). A Águas de Manaus realizará uma parada programada. Segundo a concessionária, o serviço é necessário para obras de interligação da rede no cruzamento da rua Cruzeiro com rua Santos, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste.

A parada começa a partir de 10h e vai até 16h do dia 21 de janeiro. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área em até 24h após a conclusão do serviço.

Os seguintes bairros podem apresentar instabilidade durante o serviço: Cidade de Deus I e II, Alfredo Nascimento I e II, Aliança com Deus, Valparaíso, Braga Mendes, Conjunto Vila Nova I e II, Nossa Senhora de Fátima II, Gustavo Nascimento, Fazendinha I e II, Comunidade Santa Bárbara, Conjunto Bem Hur, Viver Melhor II (Vila Nova), Morro da Catita e Monte Sião.

Reserve água

Por conta da parada programada, a concessionária reforça a necessidade de a população dos bairros abrangidos reservar e fazer o uso consciente de água nos períodos informados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupas, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A concessionária ainda disponibilizará carros pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas na região.

A Águas de Manaus reforça o compromisso com a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção deve ser registrada nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, WhatsApp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher, Centro.

