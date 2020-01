Bairros da zona Oeste ficam sem água na quarta-feira (15)

Para promover melhorias no sistema de abastecimento de água da zona Oeste de Manaus, a concessionária Águas de Manaus realizará uma parada programada na próxima quarta-feira (15).

O serviço é necessário para obras de interligação de rede de água na Rua Padre Severo, Rua São Pedro, Rua Nova e Rua Jardim Botânico. A parada começa a partir de 9h e vai até 13h do dia 15 de janeiro.

Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área em até 12h após a conclusão do serviço.

Por conta do trabalho de melhorias no sistema, os seguintes bairros da zona Oeste podem apresentar oscilações no abastecimento durante o período: São Jorge, Vila da Prata, Conj. Vitoria Regia e Conj. Jardim dos Bares.

RESERVE ÁGUA

Por conta da parada programada, a concessionária reforça a necessidade de a população dos bairros abrangidos reservar e fazer o uso consciente de água nos períodos informados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupas, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada.

A concessionária reforça o compromisso com a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher.

*Com informações da assessoria