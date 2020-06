Bairros da zona norte ficarão sem água, nesta terça-feira

Nesta terça-feira (9), a Águas de Manaus irá interromper o abastecimento de água em bairros da zona norte da capital, com o objetivo de melhorar o fornecimento do sistema Francisca Mendes. Segundo a concessionária, os serviços são necessários para que obras como a implantação de novas redes e trocas de equipamentos possam ser realizadas com segurança operacional.

A parada acontece entre 13h e meia-noite. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área abrangida em até 6h após a conclusão da intervenção.

Por conta do trabalho de melhorias no sistema, os seguintes bairros da zona norte devem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada no período informado: Francisca Mendes, Conjunto Sergio Pessoa Neto, Conjunto Américo Medeiros, Parque Eduardo Braga, Conjunto Omar Aziz, Conjunto Renato Souza Pinto 2, Ribeiro Júnior, Riacho Doce 2 e 3, Comunidade Raio de Sol, Conjunto Galiléia, Nova Cidade e Aliança com Deus.

*Com informações da assessoria