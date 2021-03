Bairros da Zona Leste ficarão sem água nesta quarta-feira

A Águas de Manaus informa que, nesta quarta-feira (24), a empresa Amazonas Energia realizará uma manutenção programada na rede elétrica. Em virtude desta manutenção, o abastecimento de água em alguns bairros da zona Leste pode apresentar oscilações.

O serviço começará às 7h30 e os trabalhos devem durar três horas. Durante o período, áreas dos bairros Tancredo Neves, São Lucas I, II, Zumbi dos Palmares I, II, Conj. Castanheira, São José III e Life Castanheira, Nova Conquista, Novo Reino, Grande Vitória, Nova Floresta, Cidade do Leste, Comunidade De Deus e Gilberto Mestrinho, João Paulo, Jorge Teixeira I, II, III, IV, Brasileirinho, Cidade Alta, Prourbis, Viver Melhor III, Monte Sião, Santa Inês, Nova Vitória e Bairro Novo, Nossa Senhora de Fátima, Amazonino Mendes I, Mutirão, Novo Aleixo, Núcleos 16, 21, 22, 23, 24, Conj. Amadeu Botelho, Conj. Vila Rica, São José dos Campos, Águas Claras e Parque das Garças, Nossa Senhora de Fátima II, Braga Mendes, Cidade De Deus I, II, Gustavo Nascimento, Fazendinha I, II, Alfredo Nascimento I,II, Valparaíso, Viver Melhor II ( Vila Nova ), Conj. Ben-Hur, Conj. Vila Nova e Aliança com Deus podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

A água começa a retornar gradativamente assim que o serviço for concluído. Em até oito horas após a finalização, o abastecimento na região estará normalizado.

RESERVE ÁGUA

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas que moram nos bairros citados façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

*Com informações da assessoria