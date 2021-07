Bairros da Zona Leste ficam sem água nesta sexta-feira

A previsão é que o abastecimento retorne gradativamente a partir do meio-dia.

Na manhã desta sexta-feira (16), a Águas de Manaus informa que está realizando um serviço emergencial no sistema hidráulico do Coroado, zona Leste de Manaus. Por conta da manutenção, alguns bairros e conjuntos da região apresentam oscilações no abastecimento de água.

Confira abaixo:

Armando Mendes, Japiim, Colina do Aleixo, Cond La Ville, Conj Acariquara, Conj Asteca, Conj Carijo, Conj Der AM, Conj João Bosco II, Conj Ouro Verde, Resd Parque Verde, Resd Stillus, Tiradentes, Vila Parque, Coroado III, Raiz, São Francisco, Cond Ipanema, Conj Arthur Reis, Conj Barra Bela, Conj Belo Horizonte, Conj California, Conj Conj Jardim Yolanda, Conj Jardim Ítalia, Conj Jardim Primavera, Conj Meridional, Conj Nova Friburgo, Conj Novo Horizonte, Conj Parque Tropical, Conj Pindorama, Conj Vila do Reis, Jardim Oriente, União, Conj Castelo Branco, Conj Jauaperi, Conj Vila Amazônia, Japinlândia, São Sebastião, Parque das Laranjeiras, Conj Anavilhanas, Conj Jardim Petropolis, Petropolis,

A previsão é que o abastecimento retorne gradativamente a partir do meio-dia e esteja completamente normalizado na região durante a tarde.

A Águas de Manaus deixa à disposição canais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

*Com informações da assessoria