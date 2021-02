Avião sofre pane no motor e solta destroços sobre cidade nos EUA

O motor de um Boeing 777-200 sofreu pane pouco após a decolagem, forçando a aeronave da United Airlines a retornar para o aeroporto de Denver, no Colorado (EUA), neste sábado (20). O voo 328 tinha destino a Honolulu, no Havaí, com 231 passageiros e 10 tripulantes a bordo.

A falha do motor da asa esquerda não foi crítica para a aeronave, que fez um pouso tranquilo no Aeroporto de Denver . A preocupação das autoridades locais é que o Boeing 777-200 da United Airlines soltou destroços que poderiam atingir pessoas ou causar danos em solo .

Componentes do motor que falhou foram encontrados. Até o momento, a polícia da cidade de Broomfield não reportou qualquer ocorrência de pessoa atingida em solo ou danos materiais graves. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Imagens do motor do Boeing 777-200 da United Airlines pegando fogo registradas por passageiros viralizaram na internet. Apesar da cena assustadora, aeronaves comerciais são capazes de voar em segurança com apenas um motor operando. (Último Segundo)