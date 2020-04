Avião sai da pista no aeroclube de Manaus

Na manhã desta segunda-feira (27), um avião modelo Cessna R182 Skylane RG, prefixo PT-OBU, caiu em uma área de mata dentro do aeroclube de Manaus, localizado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Havia seis pessoas a bordo, mas todos sobreviveram.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu um chamado para a ocorrência por volta das 8h40. Uma equipe do Batalhão de Bombeiros Especial foi acionada e no local constatou que a aeronave teria passado direto na pista enquanto taxiava para decolagem, caindo num barranco. O monomotor tinha como destino a cidade de Itaituba, no Pará.

As causas do acidente serão apuradas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), subordinado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).