Avião que carregava vacinas bate em jumentos ao pousar no interior da Bahia

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – Um avião de pequeno porte que transportava vacinas contra a Covid-19 bateu em dois jumentos ao pousar na manhã desta quarta-feira (3) na pista do aeródromo da cidade de Ibotirama, no interior da Bahia. A aeronave pertence ao governo do estado.

De acordo com informações oficiais, não houve feridos.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde da Bahia afirmou que a carga transportada não sofreu problemas e que o avião teve pequenas avarias. Não foi informada a quantidade de vacinas que estava no avião.

Uma outra aeronave foi disponibilizada para continuar o transporte dos imunizantes. O governo estadual disse que não houve atraso na distribuição em razão do acidente.

A Bahia recebeu nesta terça-feira (2) mais 165 mil doses da Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Do aeroporto de Salvador, a carga foi distribuída para todo o território da Bahia.