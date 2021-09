Avião monomotor cai na Marina do Davi

DA REDAÇÃO – Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 10h30, um avião monomotor modelo Pretel LS, com dois lugares, sem prefixo, caiu na águas do rio Negro nas proximidades da Marina do Davi, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Testemunhas disseram que só estava o piloto na aeronave e que o mesmo fugiu após ter sido resgatado. O acidente foi registrado em vídeo por algumas pessoas.

O Centro Integrado de Operações (CIOPS) tomou conhecimento do ocorrido e o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.