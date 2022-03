Avião da FAB chega com brasileiros que estavam na Ucrânia

Aeronave pousou no Recife vindo de Varsóvia, na Polônia; são 68 pessoas: 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano (Foto: Divulgação/FAB)

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) enviado à Polônia para retirar brasileiros que estavam na Ucrânia chegou ao Recife, em Pernambuco, às 6h44 desta quinta-feira (10). A aeronave deverá seguir para Brasília, onde a previsão de pouso é por volta das 12h.

Ao todo, foram trazidas 68 pessoas, sendo 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. Também foram transportados dez animais. O avião partiu de Varsóvia, a quase 800 km de Kiev, capital ucraniana.

A aeronave decolou para a Ucrânia na última segunda-feira (7), na chamada Operação Repatriação, carregado com cerca de 11,5 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de primeiras necessidades para serem doados pelo Brasil como auxílio humanitário às vítimas da guerra.

O cargueiro KC-390 Millennium é o maior avião militar desenvolvido no Hemisfério Sul. O mesmo modelo já foi usado em outras missões de ajuda humanitária, como no Haiti, em 2012.

A missão para repatriar os brasileiros que estavam na Ucrânia foi determinada pela Presidência da República e teve coordenação dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. O presidente estará na Base Aérea de Brasília no momento do pouso para recepcionar o grupo vindo da Polônia. Varsóvia foi a principal área de escape dos brasileiros. O embarque foi feito sob orientação do Itamaraty.

Bolsonaro conversou com um grupo de brasileiros por videochamada nesta quarta (9). Ele disse que lamenta a situação no leste da Europa, mas frisou que não pode interferir no conflito. “A gente lamenta o ocorrido, torce pela paz. Eu tenho meus limites. E isso que está acontecendo atrapalha o mundo todo”, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

*Com R7