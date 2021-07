Avião com 28 pessoas a bordo cai no mar no extremo leste da Rússia

Um avião com 28 pessoas a bordo caiu no mar nesta terça-feira, 6, próximo à península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, enquanto se preparava para pousar. De acordo com dados preliminares, nenhum dos passageiros sobreviveu ao acidente, afirmaram fontes dos serviços de emergência à agência oficial RIA Novosti.

Segundo o Ministério de Emergências da Rússia, o bimotor Antonov An-26 seguia da capital regional Petropavlovsk-Kamchatsky para Palana, uma vila no norte de Kamchatka, quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo.

Havia 22 passageiros, incluindo duas crianças, e seis tripulantes a bordo, de acordo com o ministério. Olga Mokhireva, prefeita de Palana, estava entre os passageiros, segundo a mídia russa.

Citando fontes, a agência de notícias Interfax relatou que o avião, em serviço desde 1982, possivelmente se chocou contra um penhasco quando se preparava para pousar por conta das condições ruins de visibilidade.

“No local da catástrofe havia péssimas condições climáticas e a visibilidade era péssima (…) Presumivelmente, devido à pouca visibilidade, (a aeronave) bateu em um morro por não ter conseguido fazer a primeira tentativa de pouso”, detalhou uma fonte.

De acordo com a agência de aviação Rosaviatsia, destroços do aparelho foram encontrados a cerca de “cinco quilômetros da pista de decolagem e pouso”.

O governador da região de Kamchatka, Vladimir Solodov, pediu para que não se tire conclusões precipitadas sobre as causas da tragédia e ressaltou que a tripulação do avião era “muito experiente”. A aeronave, com a matrícula RA-26085, estava em operação desde 1982 e sua licença de voo expiraria no próximo dia 30 de agosto.