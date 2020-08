Avião com 191 passageiros se parte em dois no momento do pouso, na Índia

Um avião Boeing 737, da empresa Air India Express, se partiu em dois no momento do pouso no aeroporto internacional Kozhikode, na cidade de Calicute, na Índia, nesta sexta-feira (7). Aeronave foi fretada pelo governo indiano e transportava repatriados de volta ao país.

O Boeing transportava 190 pessoas, sendo 174 passageiros entre eles dez crianças.

De acordo com as informações das autoridades locais, há pelo menos 16 mortos, entre eles um piloto. No momento equipes de socorristas continua no local, mais de 120 pessoas já foram retiradas da aeronave e encaminhadas ao hospital.

Chovia muito no momento do pouso, de acordo com informações preliminares a aeronave derrapou na pista e acabou deslizando até cair em um vale, nesse momento a fuselagem se partiu em duas.

*Com informações do Diário do Poder