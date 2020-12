Avenida Mário Ypiranga deverá ser liberada neste sábado (5), diz prefeito

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, disse que espera liberar para o tráfego de veículos já no sábado, 5, a avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Parque 10, após a realização da obra emergencial. As obras realizadas após o afundamento de uma das pistas, em frente ao Clube Fazendário, provocado por intensas chuvas no último dia 24 já estão em fase de conclusão para desobstruir as pistas de rolamento interditadas desde a última sexta-feira, 27.

O prefeito, que vem acompanhando o progresso da obra, diariamente, voltou ao local nesta quinta-feira, 3, e, estimou em dois dias, pelo estágio atual dos trabalhos, a normalização do trânsito na área. “Estamos aqui preparando a base para o asfalto e, logo depois, liberar para o trânsito, que vai fluir, enquanto a gente continua com os trabalhos nas margens, até concluir tudo”, explicou o prefeito. “O problema está sanado e de maneira justa, oferecendo à cidade segurança no seu sistema viário”, afirmou o prefeito.

Com o início das obras emergenciais, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) identificaram que na outra pista também havia danos à rede de drenagem. Todo o material comprometido foi retirado e substituído por uma nova rede, com tubos de alumínio. O enorme buraco que havia na pista, com riscos por acumular água e fiações elétricas, já não existe e a operadora de serviço está cooperando para refazer o sistema. As máquinas espalham pedra utilizada como reforço de subleito, preparando o solo para o asfalto.

“Houve a ruptura em uma das pistas e logo vimos que o outro lado iria romper também porque estava tudo velho. Então, não hesitamos e fizemos o que tinha que ser feito, mesmo provocando transtorno no trânsito, porque temos que oferecer uma obra duradoura. Seria muito fácil enganar, empurrar o problema com a barriga, mas não foi isso que aprendi com meus pais. Isso não faz parte da minha história”, ressaltou o prefeito Arthur Neto.

Com a liberação da avenida Mário Ypiranga para o tráfego de veículos, a Prefeitura de Manaus e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) já planejam o retorno das linhas que circulam no local que, em função da obra, foram desviadas para outros itinerários.

