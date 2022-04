Avante lança Juventude em Presidente Figueiredo, Tefé e Itacoatiara

A diretoria do Jovem Avante no Amazonas apresentou, no início dessa semana, a nova representante da Juventude em Presidente Figueiredo. Futura advogada, Luana Gomes, 29 anos, reside no município onde terá a missão de levar o nome do partido para os jovens da região, defendendo a inserção da mulher na política e o emprego e renda para a juventude.

“Fico imensamente feliz pela oportunidade na qual o presidente estadual do partido, David Almeida, e a presidente nacional do Jovem Avante, Fernanda Aryel, me deram para fazer parte desse time, uma experiência que, com certeza, levarei para toda a vida. Levando em consideração também todo o enaltecimento que eles têm com o nosso Deus, pois tenho certeza e convicção de que quando o justo governa, o povo se alegra”, expressou Luana.

Com mais de cem jovens filiados, o partido está se expandindo nos municípios do Amazonas, sendo encabeçada pelos municípios de Tefé, Itacoatiara e agora, Presidente Figueiredo.

“Até o mês de julho, pretendemos atingir mais de 300 pessoas, entre 16 e 30 anos, que queiram levantar a bandeira do partido, e assim construir políticas públicas de inclusão”, comentou o vice-presidente do Avante Jovem Amazonas, Daniel Vasconcelos.

Para fazer parte da juventude do partido Avante, é necessário preencher o documento no link: https://form.jotform.com/220358745183863, tendo como requisitos idade entre 16 a 30 anos e residir no estado do Amazonas.

Para mais informações, os interessados devem acessar o Instagram oficial “@jovemavante_am”.

Com informações do Avante Amazonas