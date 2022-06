Avante lança chapa completa de pré-candidatos e chancela apoio a Wilson Lima

O Avante apresentou sua tropa de 31 pré-candidatos a deputados federais e estaduais para as eleições deste ano e anunciou apoio irrestrito à reeleição do governador Wilson Lima. O evento, na noite de hoje (2), foi capitaneado pelo prefeito de Manaus e presidente estadual do partido, David Almeida.

Com a presença de mais de cinco mil pessoas, políticos e lideranças comunitárias do Avante de Manaus e do interior, o prefeito David Almeida afirmou que o partido montou uma chapa forte e de “nomes experientes, nomes novos, pessoas comprometidas para oportunizar ao Amazonas a chance de eleger uma bancada forte e unida”.

David garantiu o apoio do Avante a reeleição do governador Wilson Lima a quem creditou o sucesso da “parceria que está reconstruindo Manaus”.

“Nós estamos reconstruindo a cidade de Manaus, nós estamos refazendo essa cidade, a ajuda do governador tem sido fundamental para o sucesso da administração da prefeitura. Essa parceria que o governo tem feito para com a prefeitura tem nos dado a oportunidade de avançar”, afirmou o prefeito.

“O Avante, a nossa bancada, o nosso partido vai lhe apoiar, eu estou declarando o apoio total a sua jornada de reeleição, o Avante se soma ao seu projeto para juntos transformamos a história do Amazonas”, completou Almeida no discurso que chancelou a participação do Avante na campanha junto ao governador.

Para Wilson Lima, o apoio de David Almeida é a consolidação da “nova geração de políticos do Amazonas”.

“Aqui na capital eu fiz com a prefeitura de Manaus, a maior parceria de todos tempos, na prática, na realidade, e eu entendo a necessidade que nós temos de avançar no Estado do Amazonas e resolver problemas, problemas que foram se acumulando ao longo dos anos e que a gente consegue agora resolver, que a gente consegue dar resposta a população. Nós fazemos parte de uma nova geração e estamos juntos nessa”, afirmou Wilson.

Chapa completa

O Avante colocará na disputa, chapa completa para disputar a Assembleia Legislativa do Amazonas e a Câmara dos Deputados, em Brasília.

O partido busca eleger a maior bancada de deputados estaduais com, pelo menos, seis deputados. E para Brasília, a meta é colocar três deputados do Avante na bancada.

Lista dos pré-candidatos do AVANTE em 2022:

Deputados Estaduais

– Elielza Bastos

– Enfermeira Jucinara

– Flávia Kleten

– Gabriele Lopes

– Mayra Dias

– Girlandia Batista

– Rose Lobo

– Abdala Fraxe

– André Luiz

– David Reis

– Dr. Eduardo Assis

– Dr. Marcus Granjeiro

– Dr. Miguel Carrate

– Janjão

– Josildo dos rodoviários

– Leonel Feitoza

– Platiny Soares

– Professor Gideão Amorim

– Rodinei Ramos

– Raydir Oliveira

– Ronaldo Tabosa

– Wanderley Monteiro

– Wilace Souza

– Wilson Périco

Deputados Federais

– Cristina Paiva

– Liliane Araújo

– Marcel Alexandre

– Marcelo Serafim

– Lissandro Breval

– Hissa Abraão

– Márcio Paixão

Com informações do Avante Amazonas