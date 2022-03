Avante ganha reforço com filiação de Marcelo Serafim e Marcel Alexandre

O vereador de Manaus, Marcelo Serafim, oficializou hoje (30), a sua filiação ao Avante. O ato aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e contou com a presença do presidente estadual da sigla, o prefeito David Almeida. Marcelo Serafim é pré-candidato do Avante à Câmara Federal.

Marcelo Serafim está entre os novos nomes que integram o Avante na corrida eleitoral de 2022. Marcel Alexandre assinará filiação amanhã (31), às 19h30, no Studio 5. Ontem (29), o ex-diretor-presidente do Hospital Francisca Mendes e pré-candidato a deputado estadual, Dr. Marcus Grangeiro, também se filiou com a presença do prefeito de Manaus.

Segundo David Almeida, a expectativa é formar a maior bancada de deputados estaduais e federais nestas eleições.

“O Dr. Marcus é bem-vindo ao Avante, o Avante abre as portas a ele de uma forma muito honrada. Nós estamos acolhendo alguém de tamanha importância, quero de forma muito feliz, dizer que ele escolheu o Avante e eu tenho agora a missão de poder pavimentar, ajudar, de pode conduzir e orientar, e eu posso afirmar que a assembleia precisa de alguém com as suas qualidades, do seu tamanho, com sua história. Vamos trabalhar com motivação”, disse Almeida em seu discurso.

Líder na Câmara

Sobre a filiação de Marcelo Serafim, David Almeida, ressaltou o crescimento que a sigla tem tido no Estado, além de mostrar a ambição que o partido tem para as eleições deste ano.

“O Avante não deixa ninguém no caminho. Somos um exército que protege, que luta, que trabalha, que recebe críticas, mas não abandona os seus soldados. O Marcelo Serafim está entrando para esse exército. Hoje, o Avante é um grande exército na cidade de Manaus. Hoje, somos a maior bancada da CMM. Por isso, temos a missão de eleger pelo menos mais quatro, tanto como Deputado Estadual, quanto Federal. Vamos trabalhar para isso. O Marcelo já é o meu líder na CMM. Fomos o partido mais votado na última eleição e tenho certeza que vamos ter a maior bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal”, enfatizou Almeida.

Três vezes eleito vereador e uma vez deputado federal, Marcelo Serafim é farmacêutico e servidor de carreira da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Durante o seu discurso, ele salientou a facilidade de escolher o Avante graças a sua proximidade com a direção da sigla.

“Essa decisão foi amadurecida durante muito tempo. As mudanças legislativas vão impactar diretamente na eleição deste ano e mudanças são necessárias. Por isso, não poderia ter a melhor escolha de ir para o Avante. Apesar da grande disputa que teremos nesta eleição, tenho certeza que o partido irá se destacar e sairá com a maior bancada tanto na bancada estadual, quanto na federal. Que Deus abençoe essa nova caminhada”, afirmou Serafim.

Com informações da assessoria Avante Amazonas