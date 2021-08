Auxílio Manauara: Renda para quem mais precisa

Benefício concedido a famílias de baixa renda da cidade, o Auxílio Manauara foi prorrogado por mais três meses. Além das 40 mil famílias já inseridas no programa, outras 410 foram integradas, recebendo R$ 200 mensais.

Os novos beneficiários fazem parte de uma lista de cadastro reserva, gerada ainda em fevereiro, com o nome de famílias com perfil elegível para o programa, mas que não foram contempladas anteriormente por conta do orçamento disponível. Agora, estas famílias têm acesso ao benefício graças à destinação de emendas parlamentares para o programa.

Importante lembrar que o Auxílio Manauara integra ampla rede de proteção social da prefeitura e vem sendo garantido desde março a famílias que tiveram suas rendas prejudicadas pela crise econômica imposta pelo novo coronavírus.

Com a prorrogação do tempo de concessão do benefício, as 40 mil famílias que já fazem parte do programa continuarão recebendo os valores normalmente, não sendo necessário refazer nenhum cadastro, nem se dirigir às agências da Caixa Econômica Federal. O pagamento continuará sendo feito pelo aplicativo Caixa Tem.

Em caso de dúvidas ou qualquer informação adicional, o beneficiário ou pessoa interessada poderá acessar a página do programa, em auxílio.manaus.am.gov.br. O link também mostra a data de pagamento dos beneficiários pelos próximos três meses e disponibilizará para consulta, nesta primeira quinzena de agosto, a relação dos 410 novos beneficiários inseridos.

É a Prefeitura garantindo renda e apoiando quem mais precisa.