‘Auxílio Manauara’ é prorrogado por mais três meses; confira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), divulga o calendário de pagamento dos próximos três meses do programa “Auxílio Manauara”, que beneficia 40 mil famílias com a transferência de renda no valor de R$ 200, inicialmente por seis meses, e recentemente prorrogado pelo prefeito David Almeida, por mais três meses.

Assim como nas parcelas anteriores, o sistema de pagamento irá contemplar os beneficiários de acordo com o mês de nascimento.

24/8 (terça-feira) – nascidos em janeiro e fevereiro

– nascidos em janeiro e fevereiro 25/8 (quarta-feira) – nascidos em março e abril

– nascidos em março e abril 26/8 (quinta-feira) – nascidos em maio e junho

– nascidos em maio e junho 27/8 (sexta-feira) – nascidos em julho e agosto

– nascidos em julho e agosto 30/8 (segunda-feira) – nascidos em setembro e outubro

– nascidos em setembro e outubro 31/8 (terça-feira) – nascidos em novembro e dezembro

“Nós ainda temos uma relação de 410 famílias que serão inseridas no programa Auxílio Manauara, por conta de uma emenda parlamentar do ex-vereador Roberto Sabino, redirecionada para ampliar o número de beneficiários. Estamos trabalhando na lista desses novos beneficiários, composta pelas famílias que haviam sido aprovadas em fevereiro, mas que ficaram de fora pelo critério de desempate. Assim que concluirmos a avaliação, a lista será divulgada e o pagamento efetuado”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Para receber as parcelas, o sistema de pagamento também continua o mesmo, pelo aplicativo Caixa Tem, não necessitando que o beneficiário se dirija às agências bancárias da Caixa Econômica Federal.

