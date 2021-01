Auxílio Manauara é aprovado e começará a ser pago em fevereiro

Os vereadores aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira (26/01) em sessão extraordinária virtual na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o Auxílio Manauara, benefício de R$ 200 que será pago a 40 mil famílias. O projeto foi votado em regime de urgência e encaminhado para sanção da prefeitura que deve iniciar o pagamento até o final do mês de fevereiro.

A sessão de votação foi iniciada pelo presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), que chamou a titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara, para detalhar o projeto e esclarecendo os critérios para a inscrição no benefício e como será feita a seleção. Segundo ela, terão direito ao benefício, pessoas inscritas no Cadastro Único e trabalhadores informais que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178.

Quanto a inscrição, Jane explicou que será feita por meio de um aplicativo, que está em desenvolvimento pela pela prefeitura e que será disponibilizado assim que for concluído, para o início das solicitações.

Sobre o pedido dos vereadores para aumentar o número de beneficiados para 60 mil e elevar o valor para R$ 300, a secretária explicou que, no momento não será possível por conta da redução no orçamento de 2021 em R$ 1 bilhão e 400 mil. “Temos um orçamento menor que 2020, e portanto é difícil fazermos esse ajuste, contudo, vamos acompanhar o andamento da arrecadação municipal neste ano, para que se possível aumentar esse valor, em caso de renovação do auxílio”, disse.

Jane Mara fez questão de enfatizar que, apesar da prefeitura ter feito uma base de dados, para os que tem inscrição no Cadastro Único, não existe nenhuma lista prévia de pessoas aprovadas no Auxílio Manauara. “Não existe nenhuma lista prévia, todos terão que fazer o cadastro, que serão analisados pela prefeitura”.

O presidente da CMM, David Reis (Avante) comemorou ao fim da votação, a aprovação do projeto e afirmou que a Câmara estará atenta a tudo o que está acontecendo na cidade. “Parabenizo todos os vereadores que se esforçaram para realizar esse sessão extraordinária, e reafirmo nosso compromisso com nossa cidade. Quantas vezes forem necessárias, vamos nos reunir extraordinariamente. A segurança e saúde do nosso povo é prioridade”, afirmou David Reis ao encerrar a sessão.

Ano legislativo

Os vereadores de Manaus voltarão se reunir novamente, no próximo dia 8 de fevereiro, na sessão de abertura da 18ª legislatura, quando será feita a leitura da Mensagem Anual do prefeito David Almeida. Na sequência, terça-feira (9/2), será realizada a eleição para composição das 21 comissões técnicas do parlamento municipal.

*Com informações da assessoria